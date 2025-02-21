Трамп заявив, що Макрон і Стармер "нічого не зробили" для завершення війни в Україні

Президент США зазначив, що Європа не проводить зустрічі з Росією, а він проводить

Кір Стармер та Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито нічого не зробили для припинення війни Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю на Fox Radio, повідомляє Sky News.

Трамп назвав Макрона "добрим другом", а Стармера – "добрим хлопцем". Але водночас зазначив, що Росія сіла за стіл переговорів лише завдяки йому.

"Європа не зробила нічого для закінчення війни. Зустрічей із Росією немає. Вони нічого не зробили", – сказав Трамп.