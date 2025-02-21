Трамп заявив, що Макрон і Стармер "нічого не зробили" для завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито нічого не зробили для припинення війни Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю на Fox Radio, повідомляє Sky News.
Трамп назвав Макрона "добрим другом", а Стармера – "добрим хлопцем". Але водночас зазначив, що Росія сіла за стіл переговорів лише завдяки йому.
"Європа не зробила нічого для закінчення війни. Зустрічей із Росією немає. Вони нічого не зробили", – сказав Трамп.
- 17 лютого Стармер заявив, що лише гарантії США утримають Росію від повторного нападу на Україну.
- 19 лютого Макрон заявив, що країна не готується відправляти війська в Україну, але не виключає такого варіанту в майбутньому як гарантію безпеки.
- 20 лютого The Telegraph повідомляв, що Стармер повезе до Трампа стратегію розгортання військ Європи в Україні.