Орбан закликав Європу почати прямі переговори з Москвою щодо припинення вогню в Україні – FT

Віктор Орбан (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського союзу почати "прямі переговори з Росією щодо припинення вогню" у війні проти України. Про це заявляє видання Financial Times з посиланням на лист, який угорський політик нібито адресував голові Європейської Ради Антоніу Кошті.

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Медіа стверджує, що документ був надісланий у суботу, 1 березня. У ньому Орбан також заявив, що виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 держав-членів ЄС.

Погроза з боку найбільш проросійського лідера ЄС заблокувати будь-яку домовленість щодо України послідувала після того, як президент США Дональд Трамп вирішив розпочати двосторонні переговори з Кремлем, в обхід Києва та Європи, і його суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

Лист угорського прем'єра надійшов після того, як Брюссель поширив проєкт висновків для майбутнього саміту лідерів ЄС, який включає додаткову військову підтримку України та швидке збільшення витрат на оборону європейськими країнами, зауважує FT. Ця зустріч має відбутися 6 березня і Зеленський був запрошений на неї.

"Стало очевидно, що у нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які не можуть бути подолані шляхом складання проєкту або комунікації", – пише Орбан у листі до голови Євроради.

За словами джерел видання, поінформованих про закриту зустріч, посол Угорщини у ЄС висловив аналогічні міркування під час зустрічі у Брюсселі в п'ятницю.

У неділю, 2 березня, очікується зустріч високопоставлених європейських посадовців у Лондоні на нашвидкуруч організованому саміті, який збирає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, аби сформулювати пропозиції щодо колективного захисту України та збільшення витрат на оборону, зменшивши залежність Європи від США.

Публічні розбіжності між Зеленським та Трампом у п'ятницю підкреслили, на скільки далеко США за останні тижні відійшли від своєї колишньої позиції постійної підтримки України проти Росії, і яка відстань зараз між Вашингтоном та його європейськими союзниками, зазначає FT.

Медіа додає, що і в листі Орбана, і в коментарі його посла цитується резолюція Ради безпеки ООН, ухвалена за підтримки США та Росії цього тижня. У документі не згадується вторгнення РФ до України та міститься вимога "швидкого завершення конфлікту". Європейські країни утрималися під час голосування.

"Резолюція сигналізує про новий етап в історії конфлікту та робить всі попередні формулювання, узгоджені Європейською Радою, неактуальними", – написав Орбан у листі до Кошти.