Суперечка Зеленського та Трампа розділила республіканців, погіршила перспективи допомоги – Reuters

Водночас деякі члени партії, які виступали за допомогу Україні, висловили надію, що відносини можна буде відновити

Конгрес США (Фото: Depositphotos)

Суперечка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом розділило республіканців й погіршило перспективи, що Конгрес схвалить будь-яку подальшу допомогу Києву у російсько-українській війні. Про це повідомляє агенція Reuters.

Медіа зауважує, що деякі республіканці, які давно підтримували Україну, "накинулися" на Зеленського після суперечки у Білому домі.

Сенатор Ліндсі Грем закликав Зеленського змінити свою позицію або піти у відставку лише за декілька годин після того, як відвідував дружню зустріч між президентом України та дюжиною американських законодавців.

"Те, що я побачив в Овальному кабінеті було неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову мати справу з Зеленським... Він або повинен піти у відставку і відправити когось, з ким ми можемо мати справу, або йому потрібно змінитися", – заявив Грем журналістам.

Сенатор Білл Хегерті, який був послом у Японії під час першої каденції Трампа, заявив, що "США більше ніколи не будуть сприйматися як належне".

Водночас, коли більшість республіканців виступили за Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, деякі їхні співпартійці приєдналися до демократів у захисті України.

Конгресмен Майк Лоулер назвав зустріч в Овальному кабінеті "втраченою можливістю як для США, так і для України" щодо ресурсної угоди, яка мала б призвести до зміцнення співпраці між країнами в економічній та безпековій сфері.

Його колега Дон Бейкон, поміркований республіканець, підтримав Київ.

"Поганий день для зовнішньої політики Америки. Україна хоче незалежності, вільних ринків та верховенства закону. Вона хоче бути частиною Заходу. Росія ненавидить нас і наші західні цінності. Ми повинні чітко заявити, що виступаємо за свободу", – написав він.

Жоден із законодавців-республіканців не критикував ні Трампа, ні Венса, зауважує Reuters.

Як зазначає агенція, прихильники України сподівалися, що підписання угоди про ресурси допоможе заручитися більшою підтримкою для майбутньої допомоги Києву з боку республіканців, які мають незначну більшість у Сенаті та Палаті представників.

У 2024-му республіканці "не поспішали" з ухваленням останньої на цей час допомоги Україні під тиском Трампа, на той момент кандидата у президенти США, який скептично ставився до подальшої військової підтримки Києва. Це призвело до затримок у постачанні озброєння й поставило українські війська у невигідне становище на полі бою, зазначає медіа.

Воно з посиланням на аналітиків пише, що якби Трамп був зацікавлений та просував договір про ресурси, то це, швидше за все, згуртувало б підтримку членів партії щодо допомоги Україні.

Водночас деякі республіканці, які виступали за допомогу Україні, висловили надію, що відносини можна буде відновити.

Конгресмен Майкл Маккол, почесний голова Комітету з питань закордонних справ Палати представників, заявив, що все ще сподівається на реальний та міцний мир, котрий гарантує Україні свободу від подальшої російської агресії.

"Я також закликаю президента Зеленського підписати угоду щодо корисних копалин негайно. Це створить економічне партнерство між США та Україною. Це в наших інтересах, щоб укласти цю угоду", – написав політик.