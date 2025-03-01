Ексдипломат Хара: Зеленський потрапив у пастку, наслідки все ще невідомі

Не виключено, що позитивним для України може бути спротив у Конгресі та допомога Європи

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ВП)

Президент Володимир Зеленський потрапив у пастку під час візиту до США. Перед цим Дональд Трамп та його віцепрем'єр-міністр Джей Ді Венс намагалися "читати лекції" лідерам Франції та Британії. Про це в коментарі LIGA.net сказав колишній дипломат та керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Особисті симпатії між французьким президентом та його американським колегою допомогли відвернути неприємності, але словесна перепалка з британським прем'єр-міністром не була сприйнята легковажно", – каже Хара.

Щодо наслідків від суперечки для України він зазначив, що вони залишаються невизначеними. Можливо призупинення оборонної допомоги або перебої у роботі Starlink – і те, і інше може мати значний вплив на перебіг бойових дій, каже Хара.

"Однак навіть більш примирливий тон у публічних дискусіях не зміг запобігти тому, який мир зараз формується в Білому домі", – вважає він.

Хара зазначив, що ще до початку переговорів адміністрація США виключила членство України в НАТО, а це було "єдиною відчутною" гарантією безпеки, яка здатна стримати Росію. На додачу до цього голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що Україна не зможе звільнити свої міжнародно визнані території, а Трамп припустив, що Росія навряд чи віддасть Крим.

Керівник Центру оборонних стратегій також нагадав, що спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Росію нібито "спровокували", а Стамбульські угоди повинні стати основою для "мирної" угоди.

"Очевидно, що Зеленський і Україна стоять на заваді новому геополітичному баченню Трампа. Адміністрація помилково прагне до "ніксонівського розвороту", сподіваючись, що Росія приєднається до США проти Китаю. Візит Віткоффа до Москви свідчить про те, що Вашингтон робить ставку на співпрацю з Росією у відносинах з Іраном – ще одним союзником Кремля у прагненні перекроїти Близький Схід і убезпечити Ізраїль", – каже Хара.

За його словами, Трамп не вважає, що принесення в жертву України та країн Східного флангу є надто високою ціною за його велику стратегію.

"Зрештою, як свідчить історія, Америка завжди чинить правильно – після того, як вичерпала всі інші варіанти", – зазначив колишній дипломат.

На уточнююче питання, чи була це просто спроба спровокувати Зеленського на емоції з боку адміністрації США, він відповів "ні".

"Нас вже звинуватили у небажанні миру, хоча планували це зробити пізніше за допомогою Резолюції Ради Безпеки. Зараз вразливим є допомога. Але позитивним може бути спротив в Конгресі та усвідомлення європейцями того, що врешті решт треба збільшити допомогу та відкинути марні сподівання на США", – сказав Хара.