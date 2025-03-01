Axios: Трампа розлютило, що Зеленський не вдягнув костюм на зустріч, хоча його просили

Одяг Зеленського став одним із факторів, через які Трамп відчував роздратування

Зустріч Трампа та Зеленського (Фото: ВП)

США просили президента Володимира Зеленського приїхати на зустріч із лідером США Дональдом Трампом у костюмі. Однак він не виконав прохання, що роздратувало Трампа, повідомляє Axios з посиланням на неназваних співрозмовників.

Команда Трампа напередодні зустрічі порадила Зеленському відмовитися від мілітарі стилю в одязі та надіти "щось офіційніше". Але натомість український лідер просто одягнувся у все чорне, але це не був діловий костюм.

Двоє співрозмовників розповіли, що це стало одним із чинників, що викликав роздратування у Трампа перед зустріччю. Лідер США, зустрічаючи Зеленського біля входу в Західне крило Білого дому, потис йому руку з фразою "Сьогодні він причепурився".

Після цього на пресконференції репортер запитав українського президента, чому той не одягає костюм і звинуватив його нібито в неповазі до Америки.

"Я одягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого. Можливо, щось краще. Можливо, щось дешевше", – відповів Зеленський.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який супроводжував Зеленського під час візиту до Білого дому, був одягнений у діловий костюм.