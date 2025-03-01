Axios: Трампа розлютило, що Зеленський не вдягнув костюм на зустріч, хоча його просили
США просили президента Володимира Зеленського приїхати на зустріч із лідером США Дональдом Трампом у костюмі. Однак він не виконав прохання, що роздратувало Трампа, повідомляє Axios з посиланням на неназваних співрозмовників.
Команда Трампа напередодні зустрічі порадила Зеленському відмовитися від мілітарі стилю в одязі та надіти "щось офіційніше". Але натомість український лідер просто одягнувся у все чорне, але це не був діловий костюм.
Двоє співрозмовників розповіли, що це стало одним із чинників, що викликав роздратування у Трампа перед зустріччю. Лідер США, зустрічаючи Зеленського біля входу в Західне крило Білого дому, потис йому руку з фразою "Сьогодні він причепурився".
Після цього на пресконференції репортер запитав українського президента, чому той не одягає костюм і звинуватив його нібито в неповазі до Америки.
"Я одягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого. Можливо, щось краще. Можливо, щось дешевше", – відповів Зеленський.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який супроводжував Зеленського під час візиту до Білого дому, був одягнений у діловий костюм.
- 27 лютого BFMTV повідомляв, що Трамп хотів скасувати візит Зеленського до США, але Макрон переконав його.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.
- Трамп заявив, що Зеленський хоче воювати і не хоче укладати мирну угоду.
- Держсекретар Рубі вважає, що президент України має вибачитися перед Трампом після того, що сталося.