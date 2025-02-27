BFMTV: Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але Макрон переконав його

Зеленський, Макрон і Трамп (Фото: ЕРА)

У США скасовували візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого, але президент Франції Емманюель Макрон зміг переконати Дональда Трампа. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на неназваного співрозмовника з дипломатичних кіл Франції.

Стверджується, що 26 лютого Зеленський отримав повідомлення від адміністрації Трампа із рекомендацією не приїжджати до Вашингтона на зустріч. Після цього український президент нібито зателефонував Макрону, а той зв'язався з американським лідером і переконав його все ж таки провести зустріч під свої гарантії.

І лише після дзвінка Макрона до США офіційно підтвердили візит Зеленського, повідомив анонімний співрозмовник.

25 лютого співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що США запропонували Зеленському зустрітися з Трампом та підписати договір про ресурси.

26 лютого Зеленський підтвердив, що найближчим часом може зустрітися з Трампом у США.

Пізніше того ж дня Трамп також підтвердив зустріч із Зеленським та повідомив, що вона відбудеться 28 лютого.