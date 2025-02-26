Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що український колега Володимир Зеленський приїде до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого. Таку заяву він зробив на початку свого першого засідання кабінету міністрів.
"Президент Зеленський приїде в п'ятницю [28 лютого]. Це вже підтверджено. І ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою", – заявив американський президент, маючи на увазі угоду про рідкісноземельні метали між Україною та США.
Водночас Трамп додав, що у США "усе йде дуже добре з Росією та Україною" щодо врегулювання війни.
Раніше цього самого дня Зеленський заявив, що є робоча дата його візиту до США. Однак він додав, що офіси все ще узгоджують дату і формат його зустрічі з Трампом.
- 25 лютого 2025 року у Білому домі анонсували зустріч президента США із Зеленським.
- Того самого дня в ОП підтвердили, що американська сторона запропонувала Зеленському зустрітися з Трампом 28 лютого.