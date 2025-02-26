Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що український колега Володимир Зеленський приїде до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого. Таку заяву він зробив на початку свого першого засідання кабінету міністрів.

"Президент Зеленський приїде в п'ятницю [28 лютого]. Це вже підтверджено. І ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою", – заявив американський президент, маючи на увазі угоду про рідкісноземельні метали між Україною та США.

Водночас Трамп додав, що у США "усе йде дуже добре з Росією та Україною" щодо врегулювання війни.

Раніше цього самого дня Зеленський заявив, що є робоча дата його візиту до США. Однак він додав, що офіси все ще узгоджують дату і формат його зустрічі з Трампом.