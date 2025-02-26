Зеленський – про можливий візит до США: Є робоча дата, офіси на зв’язку

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що може найближчими днями відвідати Вашингтон для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це стало відомо під час зустрічі глави держави із журналістами, передає Суспільне.

"Нам запропонували. Офіси працюють – який формат, коли. Там робоча є дата. Те, що сказав президент Сполучених Штатів, – п’ятниця [28 лютого]. Офіси на зв’язку", – заявив Зеленський.

Він додав, що дуже хоче здійснити візит до США, адже хоче почути, що допомога з боку США "ні потім, ні зараз не буде зупинена".

"І мені це потрібно для наших людей. Дуже потрібно. І для мене це головна теза на сьогодні", – уточнив Зеленський.

25 лютого 2025 року у Білому домі анонсували зустріч президента США із Зеленським.

Того самого дня в ОП підтвердили, що американська сторона запропонувала Зеленському зустрітися з Трампом 28 лютого.