США запропонували Зеленському зустрітися з Трампом й підписати угоду про ресурси 28 лютого – джерело
Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Американська сторона запропонувала президенту Володимиру Зеленському зустрітися з лідером США Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Офісі президента.

За його даними, українська влада поки що планує візит.

Під час поїздки заплановано підписання угоди про корисні копалини, а також "ширша розмова про подальші спільні кроки", додав співбесідник.

"Серед іншого ми налаштовані на розмову про гарантії стійкості миру", – зауважив він.

Про можливий візит Зеленського до США 28 лютого з посиланням на джерела повідомляють і світові медіа, зокрема агенції Reuters та AFP.

  • Напередодні видання Financial Times заявило, що Київ узгодив з Вашингтоном умови угоди про корисні копалини, котра, як сподіваються українські посадовці, покращить відносини з адміністрацією Трампа та прокладе шлях до довготривалих зобов'язань США у сфері безпеки.
  • За даними медіа, Штати відмовилися від права на $500 доходу, буде створено спільний фонд для інвестицій в Україну, але гарантій безпеки у тексті все ще немає.
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