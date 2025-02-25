США запропонували Зеленському зустрітися з Трампом й підписати угоду про ресурси 28 лютого – джерело
Американська сторона запропонувала президенту Володимиру Зеленському зустрітися з лідером США Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Офісі президента.
За його даними, українська влада поки що планує візит.
Під час поїздки заплановано підписання угоди про корисні копалини, а також "ширша розмова про подальші спільні кроки", додав співбесідник.
"Серед іншого ми налаштовані на розмову про гарантії стійкості миру", – зауважив він.
Про можливий візит Зеленського до США 28 лютого з посиланням на джерела повідомляють і світові медіа, зокрема агенції Reuters та AFP.
- Напередодні видання Financial Times заявило, що Київ узгодив з Вашингтоном умови угоди про корисні копалини, котра, як сподіваються українські посадовці, покращить відносини з адміністрацією Трампа та прокладе шлях до довготривалих зобов'язань США у сфері безпеки.
- За даними медіа, Штати відмовилися від права на $500 доходу, буде створено спільний фонд для інвестицій в Україну, але гарантій безпеки у тексті все ще немає.