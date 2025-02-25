США запропонували Зеленському зустрітися з Трампом й підписати угоду про ресурси 28 лютого – джерело

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Американська сторона запропонувала президенту Володимиру Зеленському зустрітися з лідером США Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Офісі президента.

За його даними, українська влада поки що планує візит.

Під час поїздки заплановано підписання угоди про корисні копалини, а також "ширша розмова про подальші спільні кроки", додав співбесідник.

"Серед іншого ми налаштовані на розмову про гарантії стійкості миру", – зауважив він.

Про можливий візит Зеленського до США 28 лютого з посиланням на джерела повідомляють і світові медіа, зокрема агенції Reuters та AFP.