США предложили Зеленскому встретиться с Трампом и подписать договор о ресурсах – источник

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Американская сторона предложила президенту Владимиру Зеленскому встретиться с лидером США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Офисе президента.

По его данным, украинские власти пока планируют визит.

В ходе поездки запланировано подписание соглашения о полезных ископаемых, а также "широкий разговор о дальнейших совместных шагах", добавил собеседник.

"Среди прочего мы настроены на разговор о гарантиях устойчивости мира", – заметил он.

О возможном визите Зеленского в США 28 февраля со ссылкой на источники сообщают и мировые медиа, в частности, агентства Reuters и AFP.

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