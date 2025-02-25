Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых – FT публикует детали

США отказались от права на $500 дохода, будет создан общий фонд для инвестиций в Украину, но гарантий безопасности нет

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Киев согласовал с Вашингтоном условия соглашения о полезных ископаемых, которое, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долговременным обязательствам США в сфере безопасности. Об этом заявляет издание Financial Times со ссылкой на анонимных должностных лиц Украины.

Собеседники медиа заявили, что Киев теперь готов подписать договор о совместной разработке своих полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, после того, как Штаты отказались от требования получить право на $500 млрд потенциального дохода от эксплуатации ресурсов.

Украинские чиновники утверждают, что договорились о гораздо более выгодных условиях и описывали соглашение как способ расширения отношений с США, чтобы укрепить перспективы Киева после трех лет полномасштабной войны.

Издание утверждает, что в окончательной версии соглашения, датированной 24 февраля, предусматривается создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от "будущей монетизации" государственных ресурсов, включая нефть и газ, а также сопутствующую логистику. Этот фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

По данным издания, фонд не будет включать те ресурсы, от которых Украина уже получает доход в бюджет, то есть не будет охватывать текущую деятельность "Нефтегаза" или "Укрнефти".

Однако в соглашении не упоминаются гарантии безопасности от США, на которых изначально настаивал Киев, отмечает FT. Также, добавляет СМИ, в тексте нет таких важных вопросов, как размер судьбы Штатов в фонде и условия соглашений о "общем владении", которые должны быть урегулированы следующими договорами.

Украинские чиновники заявили изданию, что соглашение было одобрено министрами юстиции, экономики и иностранных дел, и заявили о перспективе визита Владимира Зеленского в Белый дом в ближайшие недели, чтобы подписать документ с Трампом.

"Это будет шанс для президента [Зеленского] обсудить общую картину. А затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах", – заявил один из чиновников.

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Как пишет FT, первое предложение от администрации Трампа предполагало создание инвестиционного фонда реконструкции, в котором США должны сохранить 100% долю. Украина должна вносить 50% доходов фонда от добычи полезных ископаемых, в том числе нефти, газа и связанной с ними инфраструктуры, до максимальной суммы в $500 млрд.

Эти условия, названные украинскими должностными лицами неприемлемыми, были убраны из окончательного проекта соглашения.

Мандат фонда на инвестирование в Украину – еще одно изменение, к которому стремился Киев. По данным медиа, в новом документе отмечено, что Штаты поддержат экономическое развитие Украины в будущем.

Чиновники Украины добавили, что договор является лишь "рамочным соглашением", и что никакие ресурсы не перейдут из рук в руки, пока не будет создан фонд, который позволит им уладить любые потенциальные разногласия. Среди нерешенных вопросов – согласование юрисдикции документа.

Также правительство Украины должно будет получить одобрение договора от парламента, оппозиционные депутаты которого дали понять, что, по крайней мере, проведут "горячие дебаты", перед тем как ратифицировать соглашение, отмечает FT.

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила изданию, что этот договор – "только часть общей картины".

"Мы не раз слышали от администрации США, что это [соглашение] часть более масштабной картины", – отметила чиновница.

Украинские медиа Суспільне и Экономическая правда со ссылкой на источники также пишут об условиях договора, подобных опубликованным FT.