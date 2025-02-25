В Польше и Латвии высказались о возможном договоре по ресурсам между Европой и Украиной

Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Европейское соглашение с Украиной о полезных ископаемых, если оно будет предложено, может быть конкурентным американскому варианту. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эдгарс Ринкевичс, передает Укринформ.

Насчет возможного соглашения от Евросоюза, Дуда заявил, что речь идет не только о получении доходов от пользования украинским ископаемым, но и о гарантиях безопасности для Украины.

Политик отметил, что "все процессы проходят в контексте мирных переговоров и того, что за ними скрывается".

Президент Польши убежден, что важно, чтобы эти переговоры привели к длительному миру, гарантирующему существование независимого украинского государства.

"Поэтому для меня очевидно, что как с американской стороны, так и со стороны Еврокомиссии (хотя для меня непонятно, на каком этапе это происходит) все должно быть связано с гарантиями безопасности для Украины. То есть в обмен за черпание из этих ископаемых Украине будут предоставлены гарантии безопасности с соблюдением стратегических интересов", – рассказал он.

Лидер Польши отметил, что все сводится к вопросу "кто даст лучшие и более надежные гарантии безопасности" для Украины.

Похожее мнение выразил и Ринкевичс: он подчеркнул, что Европа хочет быть за столом переговоров, и она должна предложить конкретику Украине, в том числе и в экономической сфере.

Президент Латвии добавил: "Украина будет решать, как, с кем и на каких условиях это будет происходить. И, во-вторых, конкуренция – это всегда хорошо".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое взаимовыгодное соглашение по добыче полезных ископаемых.

Накануне президент США Трамп заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.

Президент Зеленский заявлял, что Украина получила $100 млрд помощи от США. Он добавил, что на самом деле не готов фиксировать даже $100 млрд "долга", поскольку эти средства выделялись как гранты.

Украинский лидер объяснял, что первый вариант соглашения не подписали из-за проблем с гарантиями безопасности в тексте. Усовершенствованная версия текста также пока не подписана.