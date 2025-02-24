Трамп за экономическое сотрудничество с РФ после войны. Путин вышел с предложениями
Президент США Дональд Трамп сообщил, что США хотят заключить соглашения с Россией о ресурсах, однако сначала нужно закончить войну. Впоследствии появились заявления диктатора Владимира Путина в поддержку этого.
"Да, мы пытаемся заключить некоторые соглашения по экономическому развитию, у них [россиян] есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим... Я не знаю, будет ли это реализовано, но мы бы хотели иметь возможность сделать это", – рассказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, на котором также присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Американский лидер отметил, что у России есть "огромные запасы" редкоземельных элементов. Он добавил, что у РФ "очень ценные вещи, которые мы [США] могли бы использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать".
Трамп считает, что такое сотрудничество было бы "очень хорошим" для мира в мире и продолжительного мира.
Однако, отметил президент, первым элементом всеобщего соглашения является окончание войны.
Он признал возможным то, что, как и с Украиной, США могли бы сотрудничать с РФ в экономическом развитии и получить то, что они хотят.
Вскоре после этого заявления российские пропагандисты опубликовали новые заявления Путина с совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов. Диктатор утверждает, что РФ готова была бы предложить Штатам возможность совместной работы в этой сфере.
Путин заявил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземов, в том числе на оккупированных украинских территориях.
Кроме того, тиран сообщил, что РФ якобы готова возобновить поставки алюминия в Америку, продавая 2 млн тонн, что должно оказать "стабилизирующее влияние на цены". Он считает, что Москва и Вашингтон могли бы подумать о совместной работе в производстве этого металла.
- Накануне этих заявлений Трамп сообщил, что ведет "серьезные переговоры" с Путиным по поводу окончания войны и будущего экономического сотрудничества.
- В то же время лидер США заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.
- Также Трамп не смог прямо ответить, мог ли бы он назвать Путина диктатором так же, как до этого называл президента Зеленского.