Президент США считает, что такое сотрудничество было бы "очень хорошим" для мира

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США хотят заключить соглашения с Россией о ресурсах, однако сначала нужно закончить войну. Впоследствии появились заявления диктатора Владимира Путина в поддержку этого.

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"Да, мы пытаемся заключить некоторые соглашения по экономическому развитию, у них [россиян] есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим... Я не знаю, будет ли это реализовано, но мы бы хотели иметь возможность сделать это", – рассказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, на котором также присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Американский лидер отметил, что у России есть "огромные запасы" редкоземельных элементов. Он добавил, что у РФ "очень ценные вещи, которые мы [США] могли бы использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать".

Трамп считает, что такое сотрудничество было бы "очень хорошим" для мира в мире и продолжительного мира.

Однако, отметил президент, первым элементом всеобщего соглашения является окончание войны.

Он признал возможным то, что, как и с Украиной, США могли бы сотрудничать с РФ в экономическом развитии и получить то, что они хотят.

Вскоре после этого заявления российские пропагандисты опубликовали новые заявления Путина с совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов. Диктатор утверждает, что РФ готова была бы предложить Штатам возможность совместной работы в этой сфере.

Путин заявил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземов, в том числе на оккупированных украинских территориях.

Кроме того, тиран сообщил, что РФ якобы готова возобновить поставки алюминия в Америку, продавая 2 млн тонн, что должно оказать "стабилизирующее влияние на цены". Он считает, что Москва и Вашингтон могли бы подумать о совместной работе в производстве этого металла.