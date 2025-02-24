Трамп за економічне співробітництво з РФ після війни. Путін вийшов з пропозиціями

Президент США вважає, що таке співробітництво було б "дуже добрим" для миру

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США хочуть укласти угоди з Росією щодо ресурсів, проте спочатку потрібно закінчити війну. Згодом з'явилися заяви диктатора Володимира Путіна на підтримку цього ж.

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"Так, ми намагаємося укласти деякі угоди з економічного розвитку, у них [росіян] є багато речей, які ми хочемо, і ми подивимося... Я не знаю, чи буде це реалізовано, але ми б хотіли мати можливість зробити це", – розповів Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, на якому також був присутній президент Франції Емманюель Макрон.

Американський лідер зауважив, що у Росії є "величезні запаси" рідкісноземельних елементів. Він додав, що РФ має "дуже цінні речі, які ми [США] могли б використовувати, і в нас є речі, які вони могли б використовувати".

Трамп вважає, що таке співробітництво було б "дуже добрим" для миру у світі та тривалого миру.

Проте, зауважив президент, першим елементом загальної угоди є закінчення війни.

Він визнав можливим те, що, як і з Україною, США могли б співпрацювати з РФ стосовно економічного розвитку та отримати те, що вони хочуть.

Невдовзі після цієї заяви російські пропагандисти опублікували нові заяви Путіна з наради щодо розвитку галузі рідкісноземельних металів. Диктатор стверджує, що РФ була б готова запропонувати Штатам можливість спільної роботи у цій сфері.

Путін заявив, Росія готова працювати з іноземними партнерами у сфері розробки рідкісноземів, зокрема на окупованих українських територіях.

Окрім цього, тиран повідомив, що РФ нібито готова відновити постачання алюмінію до Америки, продаючи 2 млн тонн, що має спричинити "стабілізаційний вплив на ціни". Він вважає, що Москва та Вашингтон могли б подумати про спільну роботу з виробництва цього металу.