Трамп каже, що відвідає Москву після врегулювання війни, але не на 9 травня
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що відвідає Москву, коли відбудеться врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Не скоро, але я б обов'язково поїхав, якщо все це [війна] врегулюється, а я думаю, що так і буде", – заявив лідер США.
Він вважає, що диктатор Володимир Путін теж може відвідати Штати.
Водночас Трамп заперечив, що його візит станеться на 9 травня, оскільки "це досить скоро". Раніше він також спростовував таку можливість.
Американський президент додав, що поїхав би до Москви у "відповідний час".
- 16 лютого Трамп заявляв, що має намір "дуже скоро" зустрітися з диктатором РФ. Держсекретар Рубіо заявляв, що час зустрічі президента Штатів і диктатора РФ пов'язаний з прогресом у припиненні війни проти України.
- 24 лютого Трамп повідомив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо закінчення війни та майбутньої економічної співпраці.