Трамп каже, що відвідає Москву після врегулювання війни, але не на 9 травня

Він вважає, що диктатор Путін теж може відвідати Штати

Дональд Трамп (Фото: ANGELA WEISS / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що відвідає Москву, коли відбудеться врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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"Не скоро, але я б обов'язково поїхав, якщо все це [війна] врегулюється, а я думаю, що так і буде", – заявив лідер США.

Він вважає, що диктатор Володимир Путін теж може відвідати Штати.

Водночас Трамп заперечив, що його візит станеться на 9 травня, оскільки "це досить скоро". Раніше він також спростовував таку можливість.

Американський президент додав, що поїхав би до Москви у "відповідний час".