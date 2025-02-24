Трамп відповів, чи будуть в угоді про копалини гарантії безпеки для України: Їх надасть Європа

На думку президента США, буде досягнена домовленість, що "більше не буде війни в Україні"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа візьме на себе гарантії безпеки для України. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трампа запитали, чи будуть прописані в угоді про корисні копалини гарантії безпеки для України.

"Європа подбає про те, щоб нічого не сталося", – відповів лідер США.

Він не вважає, що гарантії безпеки будуть проблемою Америки.

На думку Трампа, буде досягнена домовленість, що "більше не буде війни в Україні".

Напередодні президент Штатів заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною Штати повернуть "десятки мільярдів доларів". Раніше політик говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу.

Президент Зеленський заявляв, що Україна отримала $100 млрд допомоги від США. Він додав, що насправді не готовий фіксувати навіть $100 млрд "боргу", оскільки ці кошти виділялися як гранти.

Український лідер пояснював, що перший варіант угоди не підписали через проблеми з гарантіями безпеки у тексті. Удосконалену версію тексту поки що не підписали.