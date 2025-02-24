Трамп ответил, будут ли в договоре о ресурсах гарантии для Украины: Их предоставит Европа
Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа возьмет на себя гарантию безопасности для Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Трампа спросили, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.

"Европа позаботится о том, чтобы ничего не произошло", – ответил лидер США.

Он не считает, что гарантии безопасности станут проблемой Америки.

По мнению Трампа, будет достигнута договоренность, что "больше не будет войны в Украине".

Накануне президент Штатов заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.

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