Трамп ответил, будут ли в договоре о ресурсах гарантии для Украины: Их предоставит Европа

По мнению президента США, будет достигнута договоренность, что "больше не будет войны в Украине"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа возьмет на себя гарантию безопасности для Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

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Трампа спросили, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.

"Европа позаботится о том, чтобы ничего не произошло", – ответил лидер США.

Он не считает, что гарантии безопасности станут проблемой Америки.

По мнению Трампа, будет достигнута договоренность, что "больше не будет войны в Украине".

Накануне президент Штатов заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.

Президент Зеленский заявлял, что Украина получила $100 млрд помощи от США. Он добавил, что на самом деле не готов фиксировать даже $100 млрд "долга", поскольку эти средства выделялись как гранты.

Украинский лидер объяснял, что первый вариант соглашения не подписали из-за проблем с гарантиями безопасности в тексте. Усовершенствованную версию текста пока не подписали.