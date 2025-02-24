Трамп ответил, будут ли в договоре о ресурсах гарантии для Украины: Их предоставит Европа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа возьмет на себя гарантию безопасности для Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.
Трампа спросили, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.
"Европа позаботится о том, чтобы ничего не произошло", – ответил лидер США.
Он не считает, что гарантии безопасности станут проблемой Америки.
По мнению Трампа, будет достигнута договоренность, что "больше не будет войны в Украине".
Накануне президент Штатов заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.
Президент Зеленский заявлял, что Украина получила $100 млрд помощи от США. Он добавил, что на самом деле не готов фиксировать даже $100 млрд "долга", поскольку эти средства выделялись как гранты.
- Украинский лидер объяснял, что первый вариант соглашения не подписали из-за проблем с гарантиями безопасности в тексте. Усовершенствованную версию текста пока не подписали.