Джонсон о соглашении между США и Украиной: Трамп слишком долго слушал людей вроде Карлсона

Борис Джонсон (Фото: Офис президента)

В контексте соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что президент Дональд Трамп "слишком долго" слушал людей вроде пропагандиста Такера Карлсона. В то же время политик выступил за это соглашение для продления помощи Украине, передает журналистка LIGA.net.

"Меня волнует то, что люди в Украине от [этого соглашения] испугаются. Но ни одна копейка не может поступать в этот фонд, который делится между Украиной и США, пока у вас не будет свободной, суверенной и безопасной Украины, не правда ли? Итак, здесь большой приз", – заявил экс-премьер во время специальной встречи YES.

Джонсон считает, что этим соглашением Трамп пытается показать украино-скептической части республиканского электората то, что он получил в обмен на продолжение американской поддержки для Украины.

Политик заметил: "И трагедия в том, что он [Трамп] слишком долго слушал таких людей, как Такер Карлсон, которые, в сущности, придерживаются линии Кремля".

В то же время бывший премьер считает, что дальнейшая американская поддержка "вполне стоит своей цены для Украины".

Трамп заявил, что благодаря соглашению о полезных ископаемых с Украиной Штаты вернут "десятки миллиардов долларов". Ранее политик говорил о якобы сотнях миллиардов украинского долга.

Президент Зеленский заявлял, что Украина получила $100 млрд помощи от США. Он добавил, что на самом деле не готов фиксировать даже $100 млрд "долга", поскольку эти средства выделялись как гранты.

Украинский лидер объяснял, что первый вариант соглашения не подписали из-за проблем с гарантиями безопасности в тексте. Усовершенствованную версию текста пока не подписали.