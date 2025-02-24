Если Украина начала войну, то США спровоцировали нападение на Перл-Харбор – Борис Джонсон

Борис Джонсон в КНУ (Фото: Офис президента)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "абсолютной чушью" обвинение Украины в полномасштабном вторжении России, которое выдвигал президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал на специальной встрече YES, передает корреспондент LIGA.net.

Политик сравнил обвинение Украины в начале российского вторжения с тезисом о провоцировании США японского нападения на Перл-Харбор в 1941 году.

"Сказать, что Украина начала войну, это все равно, что сказать, что Америка спровоцировала нападение Японии на Перл-Харбор. Это абсолютная чушь", – сказал Джонсон.

СПРАВКА. Нападение сил японской авиации и флота на американскую базу в районе Перл-Харбора произошло 7 декабря 1941 года. Это привело к объявлению США войны Японии 8 декабря. 11 декабря войну США объявили нацистская Германия и фашистская Италия. В результате США вступили во Вторую мировую войну, хотя до этого придерживались политики нейтралитета.