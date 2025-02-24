Если Украина начала войну, то США спровоцировали нападение на Перл-Харбор – Борис Джонсон
Александр Воловоденко
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "абсолютной чушью" обвинение Украины в полномасштабном вторжении России, которое выдвигал президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал на специальной встрече YES, передает корреспондент LIGA.net.
Политик сравнил обвинение Украины в начале российского вторжения с тезисом о провоцировании США японского нападения на Перл-Харбор в 1941 году.
"Сказать, что Украина начала войну, это все равно, что сказать, что Америка спровоцировала нападение Японии на Перл-Харбор. Это абсолютная чушь", – сказал Джонсон.
СПРАВКА. Нападение сил японской авиации и флота на американскую базу в районе Перл-Харбора произошло 7 декабря 1941 года. Это привело к объявлению США войны Японии 8 декабря. 11 декабря войну США объявили нацистская Германия и фашистская Италия. В результате США вступили во Вторую мировую войну, хотя до этого придерживались политики нейтралитета.
- 19 февраля президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского в том, что Россия до сих пор воюет против Украины.
- 23 февраля министр обороны США Пит Хегсет и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц дали интервью, где избегали называть Россию агрессором.