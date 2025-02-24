Хегсет и Уолтц избегают того, чтобы называть Россию агрессором по отношению к Украине

В США признали вторжение в Украину, но не сказали, что в этом виновата Россия

Пит Хегсет (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Пит Хегсет и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц избегали называть Россию агрессором во время интервью 23 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что они представили этот вопрос как "отвлечение от дипломатии Дональда Трампа".

"Мой вопрос в том, повышают ли все эти перекладывания вины и педантичность (pearl clutching) вероятность мира?" – заявил Хегсет в эфире Fox News Sunday.

Главу Пентагона спросили, справедливо ли утверждать, что Украина не провоцировала Россию на вторжение в 2022 году. На что он ответил, что справедливо утверждать, что это "очень сложная ситуация". Хегсет признал, что произошло "вторжение в Украину", но не назвал при этом Россию.

По информации собеседников Bloomberg, 24 февраля США предложат резолюцию ООН, которая "укажет путь к миру". В ее тексте не осуждается Россия за нападение на Украину и нет упоминания суверенитета и территориальной целостности Украины.

Уолтц также не стал называть Россию агрессором, а вместо этого, как утверждается, начал сравнивать Трампа и его предшественника Джо Байдена.

В программе Sunday Morning Futures на канале Fox News он назвал Трампа "главным вершителем сделок".

"Он главнокомандующий. И только благодаря его силе мы вообще находимся в этом положении", – сказал советник по нацбезопасности.

В то же время сенатор Джек Рид, член Комитета по вооруженным силам США, считает, что Трамп может заставить Украину принять условия России.

"По сути, это означает, что президент Трамп сдается русским", – сказал он в программе This Week на канале ABC.