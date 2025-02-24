Хегсет и Уолтц избегают того, чтобы называть Россию агрессором по отношению к Украине
Министр обороны США Пит Хегсет и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц избегали называть Россию агрессором во время интервью 23 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что они представили этот вопрос как "отвлечение от дипломатии Дональда Трампа".
"Мой вопрос в том, повышают ли все эти перекладывания вины и педантичность (pearl clutching) вероятность мира?" – заявил Хегсет в эфире Fox News Sunday.
Главу Пентагона спросили, справедливо ли утверждать, что Украина не провоцировала Россию на вторжение в 2022 году. На что он ответил, что справедливо утверждать, что это "очень сложная ситуация". Хегсет признал, что произошло "вторжение в Украину", но не назвал при этом Россию.
По информации собеседников Bloomberg, 24 февраля США предложат резолюцию ООН, которая "укажет путь к миру". В ее тексте не осуждается Россия за нападение на Украину и нет упоминания суверенитета и территориальной целостности Украины.
Уолтц также не стал называть Россию агрессором, а вместо этого, как утверждается, начал сравнивать Трампа и его предшественника Джо Байдена.
В программе Sunday Morning Futures на канале Fox News он назвал Трампа "главным вершителем сделок".
"Он главнокомандующий. И только благодаря его силе мы вообще находимся в этом положении", – сказал советник по нацбезопасности.
В то же время сенатор Джек Рид, член Комитета по вооруженным силам США, считает, что Трамп может заставить Украину принять условия России.
"По сути, это означает, что президент Трамп сдается русским", – сказал он в программе This Week на канале ABC.
- 13 февраля глава Пентагона заявлял, что Трамп не идет на уступки Путину, он в позиции силы.
- 20 февраля советник Трампа возразил, что США не консультируются с Европой по поводу мирных переговоров.