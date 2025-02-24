Гегсет та Волтц уникають того, щоб називати Росію агресором стосовно України

У США визнали вторгнення в Україну, але не сказали, що в цьому винна Росія

Піт Гегсет (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Піт Гегсет та радник президента з національної безпеки Майк Волтц уникали називати Росію агресором під час інтерв'ю 23 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Зазначається, що вони подали це питання як "відволікання від дипломатії Дональда Трампа".

"Моє питання в тому, чи підвищують усі ці перекладання провини та педантичність (pearl clutching) ймовірність миру?" – заявив Хегсет в ефірі Fox News Sunday.

Главу Пентагону запитали, чи справедливо стверджувати, що Україна не провокувала Росію на вторгнення 2022 року. На що він відповів, що справедливо стверджувати, що це "дуже складна ситуація". Гегсет визнав, що сталося "вторгнення в Україну", але не назвав Росію.

За інформацією співрозмовників Bloomberg, 24 лютого США запропонують резолюцію ООН, яка "вкаже шлях до миру". У її тексті не засуджується Росія за напад на Україну і немає згадки про суверенітет і територіальну цілісність України.

Волтц також не став називати Росію агресором, а натомість, як стверджується, почав порівнювати Трампа та його попередника Джо Байдена.

У програмі Sunday Morning Futures на каналі Fox News він назвав Трампа "головним вершником угод".

"Він головнокомандувач. І лише завдяки його силі ми взагалі перебуваємо в цьому становищі", – сказав радник із нацбезпеки.

Водночас сенатор Джек Рід, член Комітету збройних сил США, вважає, що Трамп може змусити Україну прийняти умови Росії.

"По суті, це означає, що президент Трамп здається російським", – сказав він у програмі This Week на каналі ABC.