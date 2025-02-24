Якщо Україна почала війну, то США спровокували напад на Перл-Гарбор – Борис Джонсон

За словами британського експрем'єра, звинувачення України в початку повномасштабного вторгнення Росії є "абсолютною нісенітницею"

Борис Джонсон в КНУ (Фото: Офіс президента)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав "абсолютною нісенітницею" звинувачення України в повномасштабному вторгненні Росії, яке висував президент США Дональд Трамп. Про це він сказав на спеціальній зустрічі YES, передає кореспондент LIGA.net

Політик порівняв звинувачення України в початку російського вторгнення з тезою про провокування США японського нападу на Перл-Гарбор в 1941 році.

"Сказати, що Україна розпочала війну, це однаково, що сказати, що Америка спровокувала напад Японії на Перл-Харбор. Це абсолютна нісенітниця", – сказав Джонсон.

ДОВІДКА. Напад сил японської авіації та флоту на американську базу в районі Перл-Гарбора стався 7 грудня 1941 року. Це призвело до оголошення США війни Японії 8 грудня. 11 грудня війну Сполученим Штатам оголосили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Внаслідок цього США вступили до Другої світової війни, коли перед цим дотримувались політики нейтралітету.