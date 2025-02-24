Джонсон про угоду між США та Україною: Трамп занадто довго слухав людей на кшталт Карлсона

Колишній прем'єр вважає, що подальша американська підтримка "цілком варта своєї ціни для України"

Борис Джонсон (Фото: Офіс президента)

У контексті угоди про корисні копалини між США та Україною, колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що президент Дональд Трамп "занадто довго" слухав людей на кшталт пропагандиста Такера Карлсона. Водночас політик виступив за цю угоду задля продовження допомоги Україні, передає журналістка LIGA.net.

"Мене хвилює те, що люди в Україні від [цієї угоди] злякаються. Але жодна копійка не може надходити в цей фонд, який ділиться між Україною та США, доки у вас не буде вільної, суверенної та безпечної України, чи не так? Отже, тут великий приз", – заявив експрем'єр під час спеціальної зустрічі YES.

Джонсон вважає: цією угодою Трамп намагається показати україно-скептичній частині республіканського електорату те, що він отримав в обмін на продовження американської підтримки для України.

Політик зауважив: "І трагедія у тому, що він [Трамп] занадто довго слухав таких людей, як Такер Карлсон, які, по суті, дотримуються лінії Кремля".

Водночас колишній прем'єр вважає, що подальша американська підтримка "цілком варта своєї ціни для України".

Трамп заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною Штати повернуть "десятки мільярдів доларів". Раніше політик говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу.

Президент Зеленський заявляв, що Україна отримала $100 млрд допомоги від США. Він додав, що насправді не готовий фіксувати навіть $100 млрд "боргу", оскільки ці кошти виділялися як гранти.

Український лідер пояснював, що перший варіант угоди не підписали через проблеми з гарантіями безпеки у тексті. Удосконалену версію тексту поки що не підписали.