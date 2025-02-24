Джонсон про угоду між США та Україною: Трамп занадто довго слухав людей на кшталт Карлсона
Борис Джонсон (Фото: Офіс президента)

У контексті угоди про корисні копалини між США та Україною, колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що президент Дональд Трамп "занадто довго" слухав людей на кшталт пропагандиста Такера Карлсона. Водночас політик виступив за цю угоду задля продовження допомоги Україні, передає журналістка LIGA.net.

"Мене хвилює те, що люди в Україні від [цієї угоди] злякаються. Але жодна копійка не може надходити в цей фонд, який ділиться між Україною та США, доки у вас не буде вільної, суверенної та безпечної України, чи не так? Отже, тут великий приз", – заявив експрем'єр під час спеціальної зустрічі YES.

Джонсон вважає: цією угодою Трамп намагається показати україно-скептичній частині республіканського електорату те, що він отримав в обмін на продовження американської підтримки для України.

Політик зауважив: "І трагедія у тому, що він [Трамп] занадто довго слухав таких людей, як Такер Карлсон, які, по суті, дотримуються лінії Кремля".

Водночас колишній прем'єр вважає, що подальша американська підтримка "цілком варта своєї ціни для України".

Читайте також
Якщо Україна почала війну, то США спровокували напад на Перл-Гарбор – Борис Джонсон
Читайте також
Міністр фінансів США розкрив деталі угоди з Україною про корисні копалини