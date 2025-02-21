Трамп спростував інформацію про візит до Росії на парад 9 травня
Президент США Дональд Трамп спростував чутки, що він приїде до Росії 9 травня для святкування Дня перемоги. Про це він заявив на церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі, повідомляє Sky News.
Раніше, 21 лютого, французьке видання Le Point повідомляло з посиланням на неназваних співрозмовників, що на параді в Москві 9 травня очікується "важливий гість", а саме Трамп.
Зазначалося, що якщо буде укладено угоду між Росією та США, то ніщо не завадить запрошенню американського президента до Москви.
Однак пізніше цю інформацію спростував і сам Трамп, і прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, таких домовленостей між Росією та США зараз немає, цитують його пропагандистські ресурси.
- Держсекретар США Рубіо розповів, від чого залежить час зустрічі Трампа та Путіна. Перед цим Трамп заявляв, що має намір "дуже скоро" зустрітися з диктатором РФ.
- Трамп заявив, що Зеленський "не такий і важливий" для того, щоб бути присутнім на переговорах. Американський лідер вважає, що у нього немає козирів.
- The Telegraph повідомив, що США можуть відмовитися брати участь у спецтрибуналі над Путіним.