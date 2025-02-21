Трамп спростував інформацію про візит до Росії на парад 9 травня

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп спростував чутки, що він приїде до Росії 9 травня для святкування Дня перемоги. Про це він заявив на церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі, повідомляє Sky News.

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Раніше, 21 лютого, французьке видання Le Point повідомляло з посиланням на неназваних співрозмовників, що на параді в Москві 9 травня очікується "важливий гість", а саме Трамп.

Зазначалося, що якщо буде укладено угоду між Росією та США, то ніщо не завадить запрошенню американського президента до Москви.

Однак пізніше цю інформацію спростував і сам Трамп, і прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, таких домовленостей між Росією та США зараз немає, цитують його пропагандистські ресурси.