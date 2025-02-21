Трамп опроверг информацию о визите в Россию на парад 9 мая

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он приедет в Россию 9 мая для празднования Дня победы. Об этом он заявил на церемонии приведения к присяге нового министра торговли, передает Sky News.

Ранее, 21 февраля, французское издание Le Point сообщало со ссылкой на неназванных собеседников, что на параде в Москве 9 мая ожидается "важный гость", а именно Трамп.

Отмечалось, что если будет заключено соглашение между Россией и США, то ничто не помешает приглашению американского президента в Москву.

Однако позже эту информацию опроверг и сам Трамп и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, таких договоренностей между Россией и США сейчас нет, цитируют его пропагандистские ресурсы.