The Telegraph: США могут отказаться участвовать в спецтрибунале над Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

США дали понять, что могут выйти из международных усилий по преследованию России за вторжение в Украину. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных западных чиновников.

Они отметили, что представители США выступили против того, чтобы называть Россию "агрессором" на встрече "основной группы" стран, которые готовят трибунал по образцу Нюрнбергского для суда над российским диктатором Владимиром Путиным. Также они отказались подписывать заявление G7, в котором Россия тоже будет названа "агрессором".

В добавок к этому американская сторона отказалась стать соавтором заявления Организации Объединенных Наций, в котором от России требуют вывести войска с захваченных территорий и поддерживают территориальную целостность Украины.

Чиновники из Европы опасаются, что лесть президента США Дональда Трампа в адрес Путина может привести к тому, что российский диктатор сможет избежать ответственности за войну против Украины рамках любого мирного урегулирования.

Отмечается, что эта позиция США поставила под сомнение подготовку к заключительному заседанию "основной группы" стран по формированию Спецтрибунала, запланированной на март 2025 года. Для этого США и другие страны должны присоединиться к Украине и предоставить юрисдикцию уголовному трибуналу для расследования военных преступлений.

"Если они не признают, что это агрессия, они не смогут участвовать", – заявил один чиновник.

Отмечается, что если трибунал потеряет поддержку от США, то это станет "серьезным ударом" как по самому проекту, так и по его международной репутации.

"Это довольно резкий сдвиг. Переписывание истории и притворство, что Россия не была тем, кто начал эту войну, – это то, с чем мы просто не можем и не согласимся", – сказал один европейский дипломат.

В распоряжении The Telegraph оказалась дипломатическая нота, в которой сказано, что европейские чиновники шокированы заявлениями США о том, что Россию нужно пригласить обратно "в мир".

По информации издания, сейчас ведутся переговоры между европейскими столицами о возможном крахе спецтрибунала, если США откажутся участвовать.