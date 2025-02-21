Axios: Зеленский вывел Трампа из себя пятью инцидентами

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский за последние девять дней якобы показал "как не нужно вести сделки" и тем самым вывел из себя президента США. Шесть анонимных чиновников из администрации президента США назвали Axios пять таких инцидентов.

По их словам, Зеленский якобы разозлил самого Дональда Трампа, вице-премьера Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца.

Собеседники отмечают, что украинский лидер якобы "слишком привык" к открытой поддержке США при Джо Байдене, стран НАТО и к позитивным публикациям в прессе. Однако, по их мнению, Зеленский "перегнул палку".

"Зеленский – актер, совершивший типичную ошибку театральных детей: он начал думать, что он тот персонаж, которого играет на ТВ. Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он был бы под землей, если бы не те миллионы, которые мы потратили, и ему нужно уйти со сцены прямо со всей этой драмой", – сказал представитель Белого дома, участвовавший в переговорах.

Другой чиновник заявил, что США создали "монстра из Зеленского". Он назвал европейцев "помешанных на Трампе" и отметил, что они дают Украине "ужасные советы".

Речь идет о таких инцидентах:

→ 12 февраля Зеленский, по словам Трампа, отложил встречу с министром финансов Скоттом Бессентом из-за того, что проспал и в целом вел себя "грубо".

→ 14 февраля президент Украины отказался подписывать сделку о правах на полезные ископаемые, заявив, что не имеет полномочий одобрить ее в одностороннем порядке без парламента. Отмечается, что это очень удивило американцев.

→ 15 февраля Зеленский отклонил это предложение уже публично на конференции. По словам собеседников издания в Белом доме, его замечания о том, что сделка "не отвечает интересам суверенной Украины" отличались от позитивных комментариев, сделанных им же днем ранее.

→ 18 февраля Зеленский раскритиковал "переговоры" представителей США и России в Саудовской Аравии за то, что на них не была приглашена Украина.

→ 19 февраля Зеленский заявил, что президент США "живет в дезинформационном пространстве" после того, как Трамп назвал его "диктатором без выборов".

Отмечается, что несмотря на недоверие и гнев, команда Трампа все еще продолжает переговоры с Зеленским и ожидает в скором времени новое соглашение о правах на добычу полезных ископаемых.

Ожидается, что команда президента США может оказать давление на украинского лидера, чтобы он отказался от идеи возвращения Крыма и частей территорий на востоке и вдоль Азовского побережья, которые Россия захватила в 2022 году.