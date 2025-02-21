Axios: Зеленський роздратував Трампа п'ятьма інцидентами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський за останні дев'ять днів нібито показав, "як не треба вести угоди", і цим роздратував президента США. Шестеро анонімних чиновників з адміністрації президента США назвали Axios п'ять таких інцидентів.

За їхніми словами, Зеленський нібито розлютив самого Дональда Трампа, віцепрем'єра Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та радника з питань нацбезпеки Майка Волтца.

Співрозмовники зазначають, що український лідер нібито "надто звик" до відкритої підтримки США при Джо Байдені, країн НАТО та до позитивних публікацій у пресі. Однак, на їхню думку, Зеленський "перехопив через край".

"Зеленський – актор, який зробив типову помилку театральних дітей: він почав думати, що він той персонаж, якого грає на ТБ. Так, він виявив сміливість і виступив проти Росії. Але він був би під землею, якби не ті мільйони, які ми витратили, і йому потрібно піти зі сцени прямо з усією цією драмою", – сказав представник Білого дому, який брав участь у перемовинах.

Інший чиновник заявив, що США створили "монстра із Зеленського". Він назвав європейців "схиблених на Трампі" і зазначив, що вони дають Україні "жахливі поради".

Йдеться про такі інциденти:

→ 12 лютого Зеленський, за словами Трампа, відклав зустріч із міністром фінансів Скоттом Бессентом через те, що проспав і загалом поводився "грубо".

→ 14 лютого президент України відмовився підписувати угоду про права на корисні копалини, заявивши, що не має повноважень схвалити її в односторонньому порядку без парламенту. Зазначається, що це дуже здивувало американців.

→ 15 лютого Зеленський відхилив цю пропозицію вже привселюдно на конференції. За словами співрозмовників видання у Білому домі, його зауваження про те, що угода "не відповідає інтересам суверенної України", відрізнялися від позитивних коментарів, зроблених ним же днем раніше.

→ 18 лютого Зеленський розкритикував "переговори" представників США та Росії у Саудівській Аравії за те, що на них не було запрошено Україну.

→ 19 лютого Зеленський заявив, що президент США "живе у дезінформаційному просторі" після того, як Трамп назвав його "диктатором без виборів".

Зазначається, що, попри недовіру та гнів, команда Трампа все ще продовжує переговори з Зеленським і очікує незабаром на нову угоду про права на видобуток корисних копалин.

Очікується, що команда президента США може чинити тиск на українського лідера, щоб він відмовився від ідеї повернення Криму та частин територій на сході та вздовж Азовського узбережжя, які Росія захопила у 2022 році.