Келлог вважає Зеленського бойовим та відважним лідером, поки Трамп каже – "диктатор"

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпредставник лідера США по Україні та Росії Кіт Келлог прокоментував зустріч із президентом Володимиром Зеленським 20 лютого у Києві. За його словами, дискусії були позитивними.

"Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, бойовим та відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою національної безпеки", – написав спецпосланник Дональда Трампа.

Келлог також зазначив, що день із вищим керівництвом України був "довгим та насиченим". Однак подробиць бесід не розкрив.

Водночас Трамп 19 січня назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що у нього "дуже низькі позицї" в українських опитуваннях. Зеленський же заявив, що Трамп живе у створеному Росією дезінформаційному просторі.

Після розмови з Келлогом Зеленський заявив, що це була зустріч, яка відновлює надію.

Відомо, що Зеленський говорив із Келлогом про договір щодо корисних копалин і, за словами президента, команда України готова до "роботи 24/7".