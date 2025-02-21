Келлог назвал Зеленского боевым и отважным лидером
Спецпредставитель лидера США по Украине и России Кит Келлог прокомментировал встречу с президентом Владимиром Зеленским 20 февраля в Киеве. По его словам, дискуссии были положительными.
"Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой национальной безопасности", – написал спецпосланник Дональда Трампа.
Келлог отметил, что день с высшим руководством Украины был "долгим и насыщенным". Однако подробностей бесед не раскрыл.
- После беседы с Келлогом Зеленский заявил, что это была встреча, которая возобновляет надежду.
- Известно, что Зеленский говорил с Келлогом о договоре насчет полезных ископаемых и, по словам президента, команда Украины готова к "работе 24/7".