Зеленский после визита Келлога: Встреча, которая возобновляет надежду

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны действительно сильные соглашения со Штатами, которые будут работать

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: Офс президента)

Президент Владимир Зеленский заявил о возвращении "надежды" после встречи со спецпосланником лидера США Китом Келлогом.

"Генерал Келлог – встреча, которая возобновляет надежду, и нам нужны сильные соглашения с Америкой – соглашения, которые действительно сработают", – сказал президент.

Он поручил "работать быстро и очень-очень взвешенно".

"Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали сделок имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат", – заявил он.

Также Зеленский с Келлогом обсудили фронт, необходимость освободить всех украинских пленных, которых удерживает РФ, а также – необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась, и "чтобы россияне не ломали жизнь".

После встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп начал активно критиковать Зеленского, в том числе озвучивая российскую дезинформацию о том, что его рейтинг якобы упал до 4%, и настаивая на выборах во время войны.

Трамп обвиняет Зеленского в том, что Россия до сих пор воюет против Украины – считает, что у Киева было три года, чтобы заключить какое-то соглашение.

Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и считает, что тот провел "ужасную работу".

Также Трамп критикует Зеленского из-за отказа подписать невыгодное соглашение о редкоземельных минералах, в котором не прописаны гарантии безопасности для Украины.

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