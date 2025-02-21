Зеленський після візиту Келлога: Зустріч, яка відновлює надію

Зеленський наголосив, що Україні потрібні справді сильні угоди зі Штатами, які дійсно працюватимуть

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: Офс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив про повернення "надії" після зустрічі зі спецпосланцем лідера США Кітом Келлогом.

"Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють", – сказав президент.

Він доручив "працювати швидко й дуже-дуже виважено".

"Економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат", – заявив він.

Також Зеленський з Келлогом обговорили фронт, необхідність звільнити всіх українських полонених, яких утримують у Росії, а також – необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і "щоб росіяни не ламали життя".

Після зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп почав активно критикувати Зеленського, зокрема озвучуючи російську дезінформацію, що його рейтинг нібито впав до 4%, і наполягаючи на виборах під час війни.

Трамп звинувачує Зеленського у тому, що Росія досі воює проти України – вважає, що Київ мав три роки, щоб укласти якусь угоду.

Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і вважає, що той провів "жахливу роботу".

Також Трамп критикує Зеленського через відмову підписати невигідну угоду про рідкісноземельні мінерали, в якій не прописані гарантії безпеки для України.

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