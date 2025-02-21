The Telegraph: США можуть відмовитися брати участь у спецтрибуналі над Путіним

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

США дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування Росії за вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на неназваних західних чиновників.

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Вони зазначили, що представники США виступили проти того, щоб називати Росію "агресором" на зустрічі "основної групи" країн, які готують трибунал на зразок Нюрнберзького для суду над російським диктатором Володимиром Путіним. Також вони відмовилися підписувати заяву G7, в якій Росію теж буде названо "агресором".

На додачу до цього американська сторона відмовилася стати співавтором заяви Організації Об'єднаних Націй, в якій від Росії вимагають вивести війська із захоплених територій та підтримують територіальну цілісність України.

Чиновники з Європи побоюються, що лестощі президента США Дональда Трампа на адресу Путіна можуть призвести до того, що російський диктатор зможе уникнути відповідальності за війну проти України в рамках будь-якого мирного врегулювання.

Наголошується, що ця позиція США поставила під сумнів підготовку до заключного засідання "основної групи" країн щодо формування Спецтрибуналу, запланованого на березень 2025 року. Для цього США та інші країни мають приєднатися до України та надати юрисдикцію кримінальному трибуналу для розслідування військових злочинів.

"Якщо вони не визнають, що це агресія, вони не зможуть взяти участь", – заявив один чиновник.

Зазначається, що якщо трибунал втратить підтримку від США, то це стане "серйозним ударом" як по проєкту, так і по його міжнародній репутації.

"Це досить різке зрушення. Переписування історії та вдавання, що Росія не була тим, хто розпочав цю війну, – це те, з чим ми просто не можемо і не погодимося", – сказав один європейський дипломат.

У розпорядженні The Telegraph опинилася дипломатична нота, в якій сказано, що європейські чиновники шоковані заявами США про те, що Росію треба запросити "у світ".

За інформацією видання, зараз ведуться переговори між європейськими столицями щодо можливого краху спецтрибуналу, якщо США відмовляться брати участь.