"Платформа для тиранів". Республіканці підготували законопроєкт про вихід Штатів з ООН

Рада Безпеки ООН (Ілюстративне фото: Justin Lane / EPA)

Законодавці-республіканці розпочали спробу вивести Сполучені Штати з Організації Об’єднаних Націй через стурбованість тим, що міжнародна організація не в змозі просувати американські інтереси та узгоджуватися з програмою президента США Дональда Трампа "Америка понад усе". Про це повідомив телеканал Fox News.

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Сенатор Майк Лі від штату Юта представив у четвер, 20 лютого, законопроєкт, який передбачає припинення членства США в ООН та її афілійованих органах, а також зупинку фінансування. Сенаторка від Теннессі Марша Блекберн є співавторкою цієї ініціативи.

Член Палати представників Чіп Рой готовий представити законопроєкт вже у п’ятницю, стверджуючи, що ООН та її органи не просувають інтереси американців.

"ООН перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападу на Америку та її союзників. Ми повинні перестати платити за це. Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, поставивши Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації та віддати пріоритет справжнім альянсам, які забезпечують безпеку та процвітання нашої країни", – пояснив Лі у коментарі медіа.

За даними дослідницького центру зовнішньої політики США Ради з міжнародних відносин, Штати надають ООН більше фінансування, ніж будь-яка інша країна, пожертвувавши понад $18 млрд у 2022 році. Це становить приблизно третину загального бюджету ООН.

"ООН користується грошима американських платників податків, часто підриваючи наші інтереси, атакуючи наших союзників і підтримуючи наших супротивників", – сказав Рой у заяві Fox News.

Він додав, що ця "корумпована глобалістська організація десятиліттями не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини й навіть пандеміям".

Закон передбачає, що США не зможуть брати участь у переговорах з ООН, і забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство з ООН або її дочірніми організаціями без схвалення Сенату.

4 лютого 2025 року Трамп наказав припинити взаємодію США з Радою ООН із прав людини й продовжив призупинення фінансування UNRWA.

7 лютого американський президент підписав указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду.