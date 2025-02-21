"Платформа для тиранов". Республиканцы подготовили законопроект о выходе Штатов из ООН

Совет Безопасности ООН (Иллюстративное фото: Justin Lane / EPA)

Законодатели-республиканцы предприняли попытку вывести Соединенные Штаты из Организации Объединенных Наций вследствие обеспокоенности тем, что международная организация не в состоянии продвигать американские интересы и согласовываться с программой президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего". Об этом сообщил телеканал Fox News.

Сенатор Майк Ли от штата Юта представил в четверг, 20 февраля, законопроект, предусматривающий прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также остановку финансирования. Сенатор от Теннесси Марша Блэкберн является соавтором этой инициативы.

Член Палаты представителей Чип Рой готов представить законопроект уже в пятницу, утверждая, что ООН и ее органы не продвигают интересы американцев.

"ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападения на Америку и ее союзников. Мы должны перестать платить за это. Поскольку президент Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, поставив Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать приоритет настоящим альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны", — объяснил Ли в комментарии медиа.

По данным исследовательского центра внешней политики США Совета по международным отношениям, Штаты предоставляют ООН большее финансирование, чем любая другая страна, пожертвовав более $18 млрд в 2022 году. Это составляет примерно треть всего бюджета ООН.

"ООН пользуется деньгами американских налогоплательщиков, часто подрывая наши интересы, атакуя наших союзников и поддерживая наших противников", – сказал Рой в заявлении Fox News.

Он добавил, что эта "коррумпированная глобалистская организация десятилетиями не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии".

Закон предусматривает, что США не смогут участвовать в переговорах с ООН, и запрещает исполнительной власти заключать какие-либо соглашения о членстве с ООН или ее дочерними организациями без одобрения Сената.

4 февраля 2025 года Трамп приказал прекратить взаимодействие США с Советом ООН по правам человека и продолжил приостановку финансирования UNRWA.

7 февраля американский президент подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда.