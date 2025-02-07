"Амбіційна мета". У Раді Європи хочуть створити спецтрибунал для Росії у 2025 році

Генсек Ради Європи вважає, що створення трибуналу у 2025 році — це "амбіційна мета", але підкреслює, що такі амбіції необхідні

Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України може бути створений уже в цьому році, якщо буде досягнута угода на міжнародному рівні. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в інтерв'ю для Європейської правди.

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Він пояснив, що для запуску трибуналу потрібно організувати його структуру і забезпечити необхідними ресурсами, зокрема, прокурорами й суддями.

Берсе також зазначив, що країни, які працюють над створенням трибуналу, вже досягли згоди з основних питань, тому Рада Європи готова рухатися до наступних кроків.

"Наша мета — досягти згоди щодо тексту міжнародної угоди вже цього року, а після цього організувати дипломатичну конференцію для її ухвалення, що також має відбутися у 2025 році", — додав він.

Генсек Ради Європи вважає, що створення трибуналу у 2025 році — це "амбіційна мета", але підкреслює, що такі амбіції необхідні, оскільки злочин агресії вже давно визнаний ООН, а якщо відповідний суд відсутній, його треба створювати.

3 липня 2023 року відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. В ОП заявили, що відкриття цього центру – це крок до спецтрибуналу над владою РФ.

10 вересня ексглава МЗС Кулеба заявив, що питання спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців стало єдиним, де він не зміг виконати доручення Зеленського.

30 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретарю підготувати документи для укладання угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.