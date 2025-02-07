"Амбіційна мета". У Раді Європи хочуть створити спецтрибунал для Росії у 2025 році
Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України може бути створений уже в цьому році, якщо буде досягнута угода на міжнародному рівні. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в інтерв'ю для Європейської правди.

Він пояснив, що для запуску трибуналу потрібно організувати його структуру і забезпечити необхідними ресурсами, зокрема, прокурорами й суддями.

Берсе також зазначив, що країни, які працюють над створенням трибуналу, вже досягли згоди з основних питань, тому Рада Європи готова рухатися до наступних кроків.

"Наша мета — досягти згоди щодо тексту міжнародної угоди вже цього року, а після цього організувати дипломатичну конференцію для її ухвалення, що також має відбутися у 2025 році", — додав він.

Генсек Ради Європи вважає, що створення трибуналу у 2025 році — це "амбіційна мета", але підкреслює, що такі амбіції необхідні, оскільки злочин агресії вже давно визнаний ООН, а якщо відповідний суд відсутній, його треба створювати.

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