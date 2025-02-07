У Сибіги заявили, що санкції Трампа проти МКС не завадять співпраці Києва та Гааги

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Попри санкції США, Міжнародний кримінальний суд (МКС) і надалі відіграватиме ключову роль у справах, пов’язаних з Україною, зокрема у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності. Про це на брифінгу повідомив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Він висловив сподівання, що Україна продовжить співпрацю з МКС, щоб забезпечити просування цих розслідувань.

"Я думаю, що рішення американські не пов’язані з українським контекстом. І ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості та правосуддя для жертв російської агресії. І ми вважаємо МКС важливим інструментом в досягненні цих цілей", – сказав Тихий.

6 лютого президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти МКС. Він пояснив своє рішення тим, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".

21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу й ексміністра оборони Галланта.

Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни та заявив, що суд обрав бік "терору і зла".