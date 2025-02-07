У Сибиги заявили, что санкции Трампа против МУС не помешают сотрудничеству Киева и Гааги

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Несмотря на санкции США, Международный уголовный суд (МУС) и дальше будет играть ключевую роль в делах, связанных с Украиной, в том числе в привлечении российских военных преступников к ответственности. Об этом на брифинге сообщил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Он выразил надежду, что Украина продолжит сотрудничество с МУС, чтобы обеспечить продвижение этих расследований.

"Я думаю, что американские решения не связаны с украинским контекстом. И мы надеемся, что они не повлияют на возможность суда достичь справедливости и правосудия для жертв российской агрессии. И мы считаем МКС важным инструментом в достижении этих целей", – сказал Тихий.

6 февраля президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС. Он объяснил свое решение тем, что суд "без законного основания подтвердил свою юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль".

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта.

Израиль в ответ обвинил МКС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".