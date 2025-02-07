Международный уголовный суд отреагировал на санкции Трампа против своих должностных лиц

В МУС считают, что американские санкции нанесут ущерб независимой и беспристрастной работе

МУС (Фото: пресс-служба суда)

Международный уголовный суд осудил санкции против своих должностных лиц, введенные Соединенными Штатами. Так МУС отреагировал на соответствующий указ президента США Дональда Трампа.

"МУС осуждает издание Соединенными Штатами исполнительного приказа, направленного на наложение санкций на своих должностных лиц и причинение вреда его независимой и беспристрастной судебной работе", – говорится в сообщении.

Суд пообещал "твердо поддерживать свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать справедливость и надежду миллионам невинных жертв жестокости во всем мире во всех возникающих перед ним ситуациях".

МУС призвал 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира "объединиться за справедливость и основные права человека".

6 февраля Трамп ввел санкции против МУС. Он объяснил свое решение тем, что суд "без законного основания подтвердил свою юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль".

В указе американского президента отмечается, что санкции будут содержать блокировку собственности и активов, а также приостановку въезда в США должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, способствующих расследованиям в отношении американцев или граждан стран-союзниц.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта.

Израиль в ответ обвинил МУС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".