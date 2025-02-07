Міжнародний кримінальний суд відреагував на санкції Трампа проти своїх посадовців

У МКС вважають, що американські санкції завдадуть шкоди незалежній і неупередженій роботі

МКС (Фото: пресслужба суду)

Міжнародний кримінальний суд засудив санкції проти своїх посадовців, які запровадили Сполучені Штати. Так МКС відреагував на відповідний указ президента США Дональда Трампа.

"МКС засуджує видання Сполученими Штатами виконавчого наказу, спрямованого на накладення санкцій на своїх посадових осіб і заподіяння шкоди його незалежній і неупередженій судовій роботі", – йдеться у повідомленні.

Суд пообіцяв "твердо підтримувати свій персонал і зобов’язується продовжувати забезпечувати справедливість і надію мільйонам невинних жертв жорстокості у всьому світі в усіх ситуаціях, що виникають перед ним".

МКС закликав 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу "об’єднатися за справедливість і основні права людини".

6 лютого Трамп запровадив санкції проти МКС. Він пояснив своє рішення тим, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".

В указі американського президента зазначається, що санкції міститимуть блокування власності й активів, а також призупинення в’їзду до США посадовців, співробітників і агентів МКС, які сприяють розслідуванням щодо американців чи громадян країн-союзниць.

21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта.

Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни та заявив, що суд обрав бік "терору і зла".