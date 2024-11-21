МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньягу й ексміністра оборони Галланта

Їх підозрюють у злочинах проти людяності та воєнних злочинах

Беньямін Нетаньягу і Йоав Галлант (Фото: Abir Sultan/EPA)

У четвер, 21 листопада, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта. Про це повідомила пресслужба МКС.

Палата попереднього провадження МКС відхилила два запити, подані Ізраїлем 26 вересня 2024 року.

У першому запиті Ізраїль намагався оскаржити юрисдикцію МКС щодо ситуації в Палестині загалом і щодо громадян Ізраїлю, зокрема, на підставі статті 19(2) Римського статуту.

У другому запиті Ізраїль звернувся з проханням надіслати нове повідомлення про початок розслідування владі країни відповідно до статті 18(1) статуту. Ізраїль також попросив припинити будь-яке провадження в суді щодо цієї ситуації, включаючи розгляд заяв про ордери на арешт для Нетаньягу та Галланта, поданих прокуратурою 20 травня 2024 року.

Щодо першого оскарження Палата зазначила, що визнання Ізраїлем юрисдикції суду не вимагається, оскільки МКС може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини.

Крім того, Палата видала ордери на арешт Нетаньягу та Галланта за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, коли прокуратура подала клопотання про ордери.

У повідомленні йдеться, що ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Однак МКС вирішив оприлюднити інформацію, оскільки дії, подібні до тих, про які йдеться в ордері на арешт, схоже, тривають.

МКС наголосив, що юрисдикція суду поширюється на Сектор Гази, Західний берег і Східний Єрусалим.

Злочини, у скоєнні яких підозрюють Нетаньягу й Галланта, включають використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії. Суд зазначив, що обидва підозрюваних несуть відповідальність як співвиконавці та як цивільні керівники за воєнний злочин у вигляді навмисного нападу на цивільне населення.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у Секторі Гази, як про це стверджує Хан.