МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

Беньямин Нетаньяху и Йоав Галлант (Фото: Abir Sultan/EPA)

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом сообщила пресс-служба МУС.

Палата предварительного производства МУС отклонила два запроса, поданных Израилем 26 сентября 2024 года.

В первом запросе Израиль пытался обжаловать юрисдикцию МУС относительно ситуации в Палестине в целом и граждан Израиля, в частности, на основании статьи 19 (2) Римского устава.

Во втором запросе Израиль обратился с просьбой направить новое сообщение о начале расследования властям страны в соответствии со статьей 18(1) устава. Израиль также попросил прекратить любое производство в суде по этой ситуации, включая рассмотрение заявлений об ордерах на арест для Нетаньяху и Галланта, поданных прокуратурой 20 мая 2024 года.

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