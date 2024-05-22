Запрос об ордере на арест лидеров Израиля. США могут ввести против МУС санкции

Энтони Блинкен заявил, что готов сотрудничать с Конгрессом в этом вопросе

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Администрация президента США Джо Байдена готова сотрудничать с американским Конгрессом над возможным введением санкций против Международного уголовного суда по запросу прокурора Карима Хана на выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

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На слушаниях в подкомитете по ассигнованиям Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал Блинкену о желании увидеть обновленные санкции США в отношении МУС в ответ на шаг, к которому прибег Хан.

"Я хочу действовать, а не просто говорить. Поддержите ли вы двухпартийные усилия по применению санкций в МУС не только за оскорбительные действия против Израиля, но и для защиты наших собственных интересов в будущем?", – спросил он госсекретаря США.

Блинкен в свою очередь заявил, что "будет рад сотрудничать".

20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

21 мая Франция заявила, что поддерживает независимость Международного уголовного суда, главный прокурор которого запросил ордера на арест. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также напомнил странам ЕС, ратифицировавшим Римский устав, что решение суда предстоит выполнять.

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