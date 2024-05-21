Запрос на арест лидеров Израиля. Боррель напомнил, что решение МУС нужно будет выполнять

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGIY)

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что страны, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять решения суда. Так он прокомментировал ходатайство прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Мандат МУС, как независимой международной институции, состоит в преследовании тяжких преступлений по международному праву. Все государства, ратифицировавшие статут МУС, обязаны выполнять решения суда", – написал Боррель.

Он добавил, что принял к сведению решение Хана, обратившегося в Палату предварительного производства I МУС с просьбой о выдаче ордеров на арест лидеров террористов ХАМАС Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, а также израильских лидеров Нетаньяху и Галланта.

20 мая Хан запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.

Читайте также: Байден: Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа