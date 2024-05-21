Запит на арешт лідерів Ізраїлю. Боррель нагадав, що рішення МКС треба буде виконувати

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGIY)

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, що країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати рішення суду. Так він прокоментував клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про видання ордера на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта.

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"Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду", – написав Боррель.

Він додав, що взяв до відома рішення Хана, який звернувся до Палати попереднього провадження I МКС з проханням про видачу ордерів на арешт лідерів терористів ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, а також ізраїльських лідерів Нетаньяху та Галланта.

20 травня Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.

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