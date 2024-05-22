Запит про ордер на арешт лідерів Ізраїлю. США можуть вжити проти МКС санкції

Ентоні Блінкен заявив, що готовий співпрацювати з Конгресом у цьому питанні

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Адміністрація президента США Джо Байдена готова співпрацювати з американським Конгресом над можливим запровадженням санкцій проти Міжнародного кримінального суду через запит прокурора Каріма Хана на видання ордера на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

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На слуханнях у підкомітеті з асигнувань Сенату сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену про бажання побачити оновлені санкції США щодо МКС у відповідь на крок, до якого вдався Хан.

"Я хочу діяти, а не просто говорити. Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля із застосування санкцій до МКС не лише за образливі дії проти Ізраїлю, але й для захисту наших власних інтересів у майбутньому?", – запитав він у держсекретаря США.

Блінкен своєю чергою заявив, що "буде радий співпрацювати".

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у Секторі Гази, як про це стверджує Хан.

21 травня Франція заявила, що підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт. Глава євродипломатії Жозеп Боррель також нагадав країнам ЄС, які ратифікували Римський статут, що рішення суду треба буде виконувати.

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