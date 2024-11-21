Ізраїль звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" після ордера на арешт прем'єра

Біньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетяньягу відкидає звинувачення Міжнародного кримінального суду у воєнних злочинах. Його назвали "абсурдним" та "антисемітським", йдеться в заяві.

Головного прокурора МКС назвали корумпованим, а суддів – упередженими. Рішення МКС, на думку ізраїльської сторони, було нібито продиктовано "антисемітською ненавистю" до Ізраїлю.

У канцелярії також заявили, що "немає справедливішої війни", ніж та, яку з сьомого жовтня 2023 року веде Ізраїль у Газі. І наголосили, що жодне "антиізраїльське рішення" не змусить країну припинити захищати своїх громадян.

"Прем'єр-міністр Беньямін Нетяньягу не піддасться тиску, не здасться і не відступить, доки не буде досягнуто всіх військових цілей, поставлених Ізраїлем на початку операції", – йдеться у заяві.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також відреагував на "несумлінне та обурливе" рішення МКС. Він назвав сьогоднішній день "темним для справедливості" та "чорним для людства".

Також, за словами глави Ізраїлю, МКС перетворив правосуддя на "загальне посміховисько" і обрав "бік терору та зла" замість свободи та демократії.

"Ця цинічна експлуатація міжнародних правових інституцій ще раз нагадує про необхідність справжньої моральної ясності перед іранською імперією зла, яка прагне дестабілізувати наш регіон і світ і знищити самі інституції вільного світу", – резюмував президент Ізраїлю.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також заявив, що Ізраїль не робить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетяньягу та ексміністра оборони Галланта.