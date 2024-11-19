Ліван і Хезболла погодились на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем – Reuters
Ліван та Хезболла погодились на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем, але висловили деякі зауваження. Про це повідомив агентству Reuters неназваний високопосадовець Лівану.
Співрозмовник журналістів наголосив, що це один з найсерйозніших кроків до завершення бойових дій.
Алі Хасан Халіль, помічник спікера парламенту Набіха Беррі, уточнив, що Ліван надав письмову відповідь послу США у Лівані у понеділок. Він також додав, що представник Білого дому Амос Хохштайн планує поїхати до Бейрута для продовження переговорів. Жодних коментарів з приводу цього від Ізраїлю поки не надходило.
"Ліван представив свої коментарі щодо документа у позитивній атмосфері. Усі подані нами коментарі підтверджують точне дотримання резолюції 1701 з усіма положеннями", – зазначив Халіль.
Як зазначає агентство, представник Лівану нагадує про резолюцію ООН, яка закінчила війну між Ізраїлем і Хезболлою у 2006 році. У документі йдеться, що Хезболла не має тримати зброю у зоні між лівано-ізраїльським кордоном і річкою Літані, яка є за 30 км від кордону.
Халіль додав, що успіх у вирішенні конфлікту залежить від Ізраїлю, але якщо Ізраїль не готовий до компромісу, ситуація може ускладнитися.
Ізраїль вважає, що резолюція не виконується, адже вздовж кордону все ще є бойовики та зброя Хезболли. Ліван тим часом звинувачує Ізраїль у порушенні свого повітряного простору військовими літаками.
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