Ливан и Хезболла согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем – Reuters

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Ливан и Хезболла согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, но высказали некоторые замечания. Об этом сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Ливана.

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Собеседник журналистов подчеркнул, что это один из самых серьезных шагов к завершению боевых действий.

Али Хасан Халиль, помощник спикера парламента Набиха Берри, уточнил, что Ливан предоставил письменный ответ послу США в Ливане в понедельник. Он также добавил, что представитель Белого дома Амос Хохштайн планирует уехать в Бейрут для продолжения переговоров. Никаких комментариев по этому поводу от Израиля пока не поступало.

"Ливан представил свои комментарии относительно документа в положительной атмосфере. Все представленные нами комментарии подтверждают точное соблюдение резолюции 1701 года со всеми положениями", – отметил Халиль.

Как отмечает агентство, представитель Ливана напоминает о резолюции ООН, закончившей войну между Израилем и Хезболлой в 2006 году. В документе говорится, что Хезболла не должен держать оружие в зоне между ливано-израильской границей и рекой Литани, которая находится в 30 км от границы.

Халиль добавил, что успех в разрешении конфликта зависит от Израиля, но если Израиль не готов к компромиссу, ситуация может осложниться.

Израиль считает, что резолюция не выполняется, ведь вдоль границы все еще есть боевики и оружие Хезболлы. Тем временем Ливан обвиняет Израиль в нарушении своего воздушного пространства военными самолетами.