Хезболла нанесла удар по пригороду Тель-Авива: есть раненые – видео

Тель-Авив (Иллюстративное фото: Abir Sultan/EPA)

В понедельник, 18 ноября, ливанская группировка Хезболла произвела ракетный обстрел центральной части Израиля, в результате чего были ранены гражданские люди. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным медиков, в районах Бней-Брак и Рамат-Ган после ракетного обстрела Хезболлы пять человек получили ранения. Состояние 54-летней женщины оценивается как тяжелое. Еще один человек находится в среднем состоянии, трое имеют легкие ранения. Все пострадавшие были поражены осколками.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время атаки с территории Ливана была выпущена одна ракета, которую успешно перехватили системы противовоздушной обороны.

Обломки от ракеты упали между двумя пригородами Тель-Авива, спровоцировав пожар, а также повреждения зданий и транспортных средств. Военные пообещали расследовать инцидент.

1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".

13 октября Хезболла атаковала Израиль беспилотниками: пострадали около 70 человек.